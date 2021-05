Toeval of niet? Michel Preud'homme wees alle aanbiedingen af én is niet langer actief bij Standard... om eindelijk die ene laatste én ultieme uitdaging aan te gaan

Michel Preud'homme neemt op één juli afscheid van Standard. De coach staat sinds vorig seizoen niet meer in de dug-out op Sclessin, maar knipt nu alle banden door. Gaat hij voor die ene laatste uitdaging?

Michel Preud’homme stopte na vorig seizoen als coach van Standard, maar was de voorbije maanden actief als vicevoorzitter en sportief adviseur bij de Rouches. Ondertussen is het duidelijk dat ook dat contract niet zal worden verlengd.

De voormalige succescoach van onder meer Club Brugge, FC Twente en Standard sloeg de voorbije weken diverse aanbiedingen af. Is hij dan toch met pensioen? Of wacht hij op de ene laatste uitdaging?

© photonews

Wij verwachten dat laatste. Preud’homme heeft géén clubconnecties meer én is vrij op het moment dat Roberto Martinez lijkt af te zwaaien bij de Rode Duivels. Moeten we er een simpele optelsom van maken?

Preud’homme heeft er in het verleden nooit een geheim van gemaakt dat hij interesse had om Belgisch bondscoach te worden, maar hij wou nooit afscheid nemen van het dagelijkse veldwerk. Die situatie is ondertussen veranderd.

Bal in zijn kamp?

We zijn er alleszins zeker van dat de Belgische voetbalbond contact zal opnemen met MPH. En dan ligt de bal helemaal in zijn kamp. Wordt ongetwijfeld vervolgd...