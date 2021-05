Transfer komt nu zeer dichtbij: Liverpool haalt Fransman weg bij RB Leipzig voor 35 miljoen euro

Het nieuws hing al een tijd in de lucht, maar nu is de transfer ook bijna in kannen en kruiken. Ibrahima Konaté zou namelijk op weg zijn naar Liverpool. De medische testen zijn al afgerond en Liverpool zou de 'release clause' van 35 miljoen euro betalen.

Liverpool is al een tijdje gecharmeerd door Ibrahima Konaté en nu lijken ze de Fransman ook helemaal binnen te halen. Volgens Fabrizio Romano is Liverpool namelijk bereid om de 'release clause' van 35 miljoen euro te betalen aan RB Leipzig. Op persoonlijk vlak is al een tijdje een akkoord bereikt tussen Liverpool en Konaté. Zo heeft de centrale verdediger een contract tot en met juni 2026 getekend bij de Engelse topclub. Eén van de komende dagen zou de transfer officieel bekendgemaakt worden.