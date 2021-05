Antonio Conte verlaat Inter Milan en Romelu Lukaku, die zijn beste seizoen ooit kende onder hem

Verrassend nieuws nieuws bij Inter Milan waar Antoine Conte er zelf de brui aan geeft.

Antonio Conte heeft zijn contract bij Inter opgezegd. Het nieuws dat de Chinese eigenaars hun financiële inbreng willen terugschroeven is bij de Italiaanse trainer niet goed onthaald. Antonio Conte slaagde er voor het eerst in 11 jaar in Inter Milan naar de titel te leiden en zo de reeks van Juventus te doorbreken.

Ondanks het dispuut tussen de club en de trainer wil de club hem toch bedanken: "We willen hem bedanken voor het uitzonderlijke werk dat hij voor de club heeft gedaan", luidt het in een korte mededeling. "Hij zal voor altijd deel uitmaken van onze geschiedenis."

Romelu Lukaku ontbolsterde helemaal onder Antoine Conte. Benieuwd wat hij vindt van het vertrek van de trainer die zijn kwaliteiten optimaal benutte.