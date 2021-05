Stopt Bale na EK met voetballen? Zijn plannen zouden 'controversieel' zijn volgens de Welshman zelf

Stopt Gareth Bale na dit seizoen met voetballen? Als de Welshman zijn plannen uit de doeken zou doen, zorgt dat voor chaos, dat zegt hijzelf. De geruchtenmolen draait hard rond de winger, nu zou Bale zelfs na het Europees kampioenschap stoppen met voetballen...

Wat doet Gareth Bale na het EK? Een vraag die velen zich stellen, en waar alleen maar Bale en zijn entourage het antwoord op kennen. Zal de flankaanvaller terug naar Real of Tottenham gaan, of misschien zelfs naar de MLS? Nu zou Bale zelfs nadenken over stoppen met voetballen, dat meldt ABC.

Bale zijn contract bij Real Madrid loopt nog tot de zomer van 2022. De Welshman zou de koninklijken offeren om de helft van zijn jaarsalaris te betalen en op die manier het laatste jaar van zijn contract te overbruggen. Bale zou zich willen focussen op zijn andere passie, golf. Afwachten nu wat de Welshman na het Europees kampioenschap zal doen…