AC Milan moet op zoek naar een nieuwe doelman

Ondanks hun beste seizoen in jaren verlaat Gianluigi Donnarumma AC Milan.

Technisch directeur Paolo Maldini bevestigde woensdag immers aan de Italiaanse pers dat doelman Gianluigi Donnarumma de club transfervrij zal verlaten. De 22-jarige keeper debuteerde in 2015 al op zijn zestiende onder de lat bij Milan, maar vond nu geen akkoord over een verlenging van zijn aflopende contract. Naar verluidt was het vooral zijn zaakwaarnemer Mino Raiola die dwars lag met zijn hoge eisen.



"Het is moeilijk om te accepteren, maar we moeten respect hebben voor een speler die zoveel aan Milan heeft gegeven", aldus Maldini. De voorbije weken werd Donnarumma al gelinkt aan Juventus en FC Barcelona.