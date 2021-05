Romelu Lukaku neemt op een emotionele manier afscheid van Antonio Conte

Romelu Lukaku nam via Instagram afscheid van Antonio Conte

Antonio Conte nam vandaag ontslag als trainer van Inter Milan. Hij kon zich niet meer vinden in de visie (financieel) van de club. Dit kan u HIER lezen.

Romelu Lukaku nam op zijn Instagrampagina afscheid van zijn coach. "In 2014 spraken we voor het eerst en sindsdien hebben we een band. We hadden verscheidene momenten om vroeger samen te werken maar alleen God weet waarom niet. Je kwam op het juist moment en veranderde me als speler. Je maakte me mentaal sterker en het belangrijkste is dat we samen wonnen. Winnen is het belangrijkste dat er is en ik ben blij dat je mijn trainer was. Ik hou je principes for de rest van mijn carrière (fysieke voorbereiding, mentaal en de wil om te winnen...). Het was een plezier om voor jou te spelen. Bedankt voor alles. Ik ben u veel verschuldigd."