Sebastiaan Bornauw is nog niet zeker van een verlengd verblijf in de Bundesliga

Vorig weekend was Sebastiaan Bornauw nog de grote held maar vandaag is een verlengd verblijf in de Bundesliga verder dan ooit uit het zicht.

Afgelopen weekend bezorgde Sebastiaan Bornauw FC Köln nog een flinke opsteker door enkele minuten voor het einde zijn club een 1-0 overwinning te bezorgen, en zo meteen ook een laatste kans op redding in de Bundesliga. Enkele dagen later ziet de hemel er echter al wat minder rooskleurig uit. Want zo ging FC Köln in zijn heenduel van de play-offs namelijk thuis met 0-1 onderuit tegen Holstein Kiel, waardoor die een flinke stap zetten richting promotie. Het was invaller Simon Lorenz die voor de overwinning zorgde, en dat enkele seconden nadat hij was ingevallen. ⏱️ | 'Invallen en scoren' moet Simon Lorenz gedacht hebben. 😅 #KOEKSV pic.twitter.com/bPxfXz1RFI — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 26, 2021