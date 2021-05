Villareal wint Europa League na triller van formaat tegen Manchester United

Na een triller van formaat pakt Villareal de Europa League na winst tegen Manchester United na penalty's.

Geen Belgen in de finale van de Europa League maar wel een oude bekende van de Jupiler Pro League. Zo startte Carlos Bacca, ex-Club Brugge, in de basis bij Villareal.

1ste helft.

Villarreal klimt op voorsprong op een vrije trap na 30 minuten! Parejo legt de bal perfect neer voor Gerard en die geeft De Gea van dichtbij het nakijken.

1-0 was tevens de ruststand in een helft waarin Manchester United de bal claimde maar Villareal kon scoren.

2de helft

In de 48ste minuut stond het bijna 2-0 voor Villareal dankzij Bacca maar Fernandes kan nog juist redding brengen en voorkwam de dubbele voorsprong van Villareal.

In de 55ste minuut was het dan toch zover. Wie anders dan Cavani zette de gelijkmaker op het bord. Dit na een hoekschop van Rashford.

Manchester United had nog de beste kansen maar in de 92ste minuut was het bijna Villareal dat op voorsprong komt via Torres maar deze trapt over het doel. Zo bleef het 1-1 en gingen we naar verlengingen.

Verlengingen

Na de eerste verlengingen bleef het 1-1. Villareal was het gevaarlijkste maar gescoord werd er niet. De volgende 15 minuten moesten een winnaar aanduiden of het werd beslist met penalty's.

In de 115de minuut kreeg Fred de bal tegen de hand gespeeld in de 16 meter. De VAR keek naar de beelden en oordeelde geen penalty voor Villareal want de bal werd onvrijwillig met de hand gespeeld.

Gescoord werd er niet meer dus een winnaar moest aangeduid worden via de penalty's.

Penalty's

Villareal begon aan de penalty's en Moreno scoorde meteen de 1ste. De eerste 21 penalty's gingen er allemaal in tot David De Gea de allerlaatste penalty miste. Zo wint Villareal de Europa League.