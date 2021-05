Kevin De Bruyne: "Hij is 100% zeker de beste speler waartegen ik dit seizoen gespeeld heb"

Kevin De Bruyne maakt zich met Manchester City op voor de Engelse clash in de finale van de Champions League. Chelsea moet het kind van de rekening worden van de Citizens, die al jaren hunkeren naar de beker met de Grote Oren.

In aanloop naar de finale van zaterdag vroeg Uefa TV aan KDB wie de sterkste tegenstander was. "Voor mij is dat 100% zeker Neymar, de beste speler waartegen ik dit seizoen gespeeld heb. Zijn skills zijn ongelooflijk. Hij is zo snel én heeft de vista."

Ook Fernandinho, ploegmaat van De Bruyne, is vol lof voor Neymar. "Hij is technisch zo sterk dat hij je op elk moment in de wedstrijd kan verrassen. Je kan hem enkel collectief afstoppen, want individueel is het volgens mij onmogelijk. Tegen hem moet je negentig minuten lang waakzaam blijven."