OFFICIEEL: Real Madrid bevestigt het vertrek van Zinédine Zidane

Het nieuws kwam als een donderslag bij heldere hemel voor de fans van Real Madrid, maar de Spaanse topclub heeft het nieuws nu ook zelf bekendgemaakt. Zinédine Zidane zal de club opnieuw verlaten.

Zinédine Zidane is niet langer de trainer van Real Madrid. De Spaanse topclub heeft het nieuws zelf deze middag bevestigd. Real Madrid heeft het seizoen afgesloten zonder een prijs en Zidane heeft zelf beslist om te stoppen bij de Madrilenen.

Het is nog onduidelijk wie Zinédine Zidane zal opvolgen en wat de volgende job van de Fransman gaat worden. Real Madrid eindigde dit seizoen op de tweede plaats in de Spaanse competitie en raakte in de Champions League tot in de halve finales.