Tottenham nog steeds op zoek naar opvolger Mourinho, sensationele terugkeer lijkt in de maak

Na het ontslag van José Mourinho dit seizoen is Tottenham nog altijd op zoek naar een vervanger voor de Portugees. Momenteel is Ryan Mason nog hoofdcoach bij The Spurs, maar dat lijkt maar op interimbasis te zijn. Tottenham zou geïnteresseerd zijn om een bekend gezicht terug te halen...

Dat bekend gezicht is Mauricio Pochettino. Pochettino is momenteel aan de slag als oefenmeester bij PSG, maar zou een terugkeer naar Londen wel zien zitten, dat meldt The Athletic. De Argentijnse coach werd in 2019 nog ontslagen bij The Spurs door tegenvallende resultaten.

Pochettino was in het totaal vijf jaar trainer bij Tottenham. De Argentijn deed het in de Britse hoofdstad beter dan José Mourinho. Nu overweegt Tottenham dus om de Pochettino terug te halen. De withemden uit Londen hebben ook nog Erik Ten Hag van Ajax, onze Roberto Martinez en Ralf Rangnick op hun lijstje staan van mogelijke coaches. De tijd zal uitwijzen wie de nieuwe hoofdcoach van Tottenham wordt…