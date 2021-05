Keert Vukovic terug naar Europa? Deze Nederlandse club zou wel geïnteresseerd zijn in Australische goalie

Keert voormalig Genk-doelman Danny Vukovic opnieuw naar Europa?

In maart werd in onderling overleg het contract van Danny Vukovic bij Racing Genk ontbonden zodat de Australische doelman naar zijn hoogzwangere vrouw kon trekken. De 36-jarige Vukovic werd even daarvoor tweede doelman aangezien Genk vol de kaart van Maaren Vandevoordt trok en besloot om voor zijn gezin te kiezen in plaats van op de bank te gaan zitten in Limburg. Maar nu lijkt een terugkeer naar Europa toch opnieuw mogelijk.

Want volgens de Nederlandse krant De Gelderlander zou NEC Nijmegen geïnteresseerd zijn in de diensten van de ervaren doelman. Vukovic is inmiddels voor de tweede keer vader geworden en zou in Nijmegen een prangend keepersprobleem kunnen oplossen.

NEC eindigde dit jaar als zevende in de Nederlandse tweede klasse en promoveerde via de play offs, maar ze hebben voorlopig nog maar één doelman onder contract staan voor volgend jaar: de 18-jarige Robin Roefs. Vukovic zou er met zijn 36 lentes serieus wat ervaring kunnen tegenaan smijten en zo de gemiddelde leeftijd in balans trekken.