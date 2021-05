Speler die opgevolgd werd door Martinez kiest dan toch niet voor Rode Duivels

Roberto Martinez volgde in de Nederlandse competitie nog een speler op die voor de Rode Duivels eventueel in aanmerking zou komen: Ahmed Touba, een ex-speler van Club Brugge. Touba heeft er een sterk seizoen opzitten bij RKC Waalwijk.

Ahmed Touba (23) zal met het oog op het WK dan toch niet geselecteerd kunnen worden door Roberto Martinez. De polyvalente verdediger, die zowel centraal als op de flank uit de voeten kan, is opgeroepen voor Algerije en is daar op ingegaan. Touba zette op zijn Instagrampagina een foto van zichzelf aan Sidi Moussa, het trainingscentrum van de nationale ploeg van Algerije.

Touba had zijn keuze voor Algerije eigenlijk al in maart gemaakt, maar speelde geen minuut voor het land tijdens de laatste stage. Roberto Martinez bleef hem dan ook opvolgen. De aanwezigheid van Touba in de Algerijnse spelersgroep toont echter aan dat de speler niet meer van gedachten gaat veranderen en bij zijn oorspronkelijke keuze blijft.