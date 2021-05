Cristiano Ronaldo bedankt vertrekkende Pirlo: "Het was een eer om met jou samen te werken"

Het stond al een tijdje vast dat Andrea Pirlo ging vertrekken bij Juventus. De ex-Juvemiddenvelder kreeg al mooie woorden van zijn spelers te horen, en nu ook van de Cristiano Ronaldo. Nu Allegri de nieuwe coach van Juve wordt, is Cristiano zijn toekomst bij de Italianen nog niet zeker...

“Bedankt maestro, het was een eer om jou als coach te hebben”, schreef Cristiano Ronaldo op zijn Instagram over de vertrekkende Andrea Pirlo. Pirlo werd na een teleurstellend seizoen in Turijn ontslagen. Desondanks plaatste Ronaldo en co zich voor de Champions League.

De opvolger van Andrea Pirlo is nu dus gekend, Massimiliano Allegri wordt de nieuwe oefenmeester van De Oude Dame. Allegri was al eens trainer van de zwart-witten van 2014 tot 2019. Nu Juventus een nieuwe coach krijgt, is ook de toekomst van Cristiano Ronaldo nog niet zeker. Afwachten nu wat de Portugees zijn volgende stap zal zijn…