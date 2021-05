Inter Miami (club van Beckham) krijgt monsterboete voor overtreden salarisplafonds

In de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS heeft de club van David Beckham de regels rond salarisplafonds geschonden. Resultaat: een monsterboete van 1,6 miljoen euro

In Europa bestaat het niet, maar in de Verenigde Staten wel: Salary Caps. Spelers mogen maximaal een bepaald bedrag krijgen als loon. Wie erboven gaat, riskeert een sanctie. Door de komst van David Beckham in de MLS (o ironie) in 2007, heeft men besloten om een uitzondering te maken. Drie spelers per ploeg mochten meer verdienen, maar dat moest wel op voorhand aangegeven zijn over wie het ging.

Inter Miami had vorig seizoen drie spelers op die lijst staan van spelers die meer verdienen, maar daar stond de Franse middenvelder Blaise Matuidi niet op. Matuidi kwam transfervrij over van Juventus en was in 2018 nog wereldkampioen geworden met de Franse nationale ploeg.

Dit seizoen staat Matuidi wel op de lijst van spelers die meer mogen verdienen maar vorig seizoen dus niet, waardoor de MLS Inter Miami beboet heeft voor 1,6 miljoen euro. David Beckham zelf zou niet actief betrokken zijn geweest bij het proberen omzeilen van de regels.