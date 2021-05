Marc Wilmots heeft nog steeds alle vertrouwen in Eden Hazard

Ondanks veel kritiek blijft zijn voormalige bondscoach in hem geloven.

Eden Hazard heeft het moeilijk de afgelopen twee seizoenen. Omwille van blessures staat hij enorm veel aan de kant en de kritiek op de kapitein van de Rode Duivels groeit. Dit vooral bij de fans van Real Madrid. Toch gelooft voormalig bondscoach Marc Wilmots nog steeds in hem.



"Het mag alleen niet weer fout lopen met zijn lichaam. Maar als hij fit blijft, zal Hazard een groots EK spelen", voorspelt de ex-bondscoach bij Sudpresse. "Zinedine Zidane heeft hem alvast goed gemanaged zodat hij in vorm aan het EK kan beginnen. En zelfs als Eden het EK zou missen of een slecht toernooi spelen - en ik geloof in geen van beide scenario's - dan is België op zijn positie nog voldoende gewapend. We hebben allemaal gezien welke kwaliteit er nog na hem komt: zijn broer Thorgan, Doku, Trossard en natuurlijk Mertens kunnen allemaal zijn rol overnemen."