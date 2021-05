Pirlo reageert op ontslag bij Juventus: "Nooit nagedacht over risico's die ik liep"

Het was een lichte verrassing dat Juventus voor de onervaren Andrea Pirlo koos als hoofdcoach vorig seizoen. Na een jaar zit de samenwerking er echter al op tussen club en trainer.

Voor hij trainer werd bij De Oude Dame speelde Pirlo ook 4 seizoenen als speler bij Italië. Dat hij nu ontslagen wordt bij een club die hem na aan het hart ligt, doet toch een beetje pijn. Pirlo slaagde erin om twee bekers te winnen (Supercoppa en beker) maar eindigde pas op een teleurstellende vierde plaats in het klassement. Bovendien werd Juventus door Porto uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League.

Op Instagram reageert de 42-jarige Pirlo op zijn ontslag na zijn eerste jaar als hoofdcoach. "Het was een intens en ingewikkeld eerste jaar als hoofdcoach, maar ook heel mooi. Toen Juventus me belde om trainer te worden, had ik nooit nagedacht over de risico's die er waren. Het respect voor de kleuren van dit shirt overheerste, net als de wens om op het hoogste niveau actief te zijn bij hun project", blikt hij terug op het voorstel.

"Als ik terug zou moeten gaan naar dat moment, zou ik exact dezelfde keuze gemaakt hebben. Ik zou me meer bewust zijn van alle obstakels. Door de omstandigheden kon ik mijn bedoelingen en speelstijl niet op de best mogelijke manier plannen, al heb ik de doelstellingen die gevraagd werden wel bereikt. Ik wil de Juventus-familie en iedereen die een goede band met me had desalniettemin bedanken", besluit hij. Juventus zelf was er als de kippen bij om te reageren met een bedankje richting hun ex-trainer en -speler.