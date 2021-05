De eerste vervanger indien Witsel niet klaar raakt: "Hij heeft een ongelofelijke ambitie, dat kan je je niet voorstellen"

Opvallend: Zinho Vanheusden staat op de reservelijst van Roberto Martinez, maar was wel bij de eersten om zich in Tubeke aan te melden om te trainen. Indien Axel Witsel niet klaar geraakt, lijkt hij de eerste keuze om hem te vervangen in de selectie voor het EK.

Vader Johan Vanheusden zegt alvast dat hij er klaar voor is. "Ik vind reservelijst een slechte woordkeuze. Een sportman zal je dat nooit horen zeggen. Voor ons is dat een hele eer dat hij werd opgeroepen. Mij flatteert dat ook, hoor. Het is een teken van vertrouwen én het wil zeggen dat hij een goede indruk gemaakt heeft. Ze weten daar ook hoe Zinho is, natuurlijk. Hoe 'sjiek' is dat om tussen al die grote namen te lopen."

"De beslissing ligt bij de bondscoach. Hij zal hem elke dag aan het werk zien. Ik weet dat Zinho er in zijn hoofd honderd procent klaar voor is. Hij heeft een ongelofelijke ambitie, dat kan je je niet voorstellen."

Vanheusden zou ontgoocheld zijn, maar volgend jaar is er al het WK. "Ja, maar hij zou het wel begrijpen. Innerlijk zal hij het moeilijk hebben. Logisch, toch? Je land vertegenwoordigen is ook het mooiste wat er is."