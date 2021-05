Antonio Rüdiger biedt zijn excuses aan bij Kevin De Bruyne

Het moest één van de hoogtepunten in zijn carrière worden, maar de Champions League-finale is uitgedraaid op een drama voor Kevin De Bruyne. De Rode Duivel kon niet voorkomen hoe zijn ploeg de eindstrijd verloor tegen Chelsea FC (1-0). Bovendien moest hij vroegtijdig naar de kant met een hoofdblessure.

De Bruyne moest al na tien minuten in de tweede helft het verlaten, nadat hij een bodycheck kreeg van Antonio Rüdiger. Deze botsing was zo zwaar hij zijn neus en oogkas gebroken zijn. Rüdiger excuseert zich nu publiekelijk bij de Rode Duivel.



I'm really sorry for @DeBruyneKev's injury. Of course this was not intentional from me - I've already been in touch with Kevin personally and I really wish him a speedy recovery & hope we can see him back on the pitch very soon again ✊🏾⚽ #UCLFinal