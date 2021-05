Ook Belgische interesse voor verguisde Colombiaan: "Twee telefoontjes uit België"

Nicolas Benedetti. In Europa doet de naam geen belletje rinkelen, maar in zijn thuisland gaat hij vlot over de lippen na een een wild seksfeestje.

Nicolas Benedetti was te zien op een sekstape die vlot de ronde deed. Hij komt momenteel uit voor America, dat indertijd vijf miljoen voor hem betaalde. Na het lekken van de video kijkt hij uit naar een nieuwe uitdaging in het buitenland om aan de aandacht te ontsnappen. Zijn ploeg liet weten dat hij moet vertrekken door het schandaal, ook al heeft hij nog een contract tot 2023. Daardoor zou hij wel eens goedkoop over te nemen zijn. Zijn huidige marktwaarde wordt door alle heisa slechts op 2 miljoen euro geschat. Ook vanuit ons land is er interesse. "We zijn veel gebeld door de MLS, want voordat hij bij Mexico tekende hadden we drie clubs die in hem geïnteresseerd waren. Vanuit Mexico heb ik ook contacten gehad met drie clubs, vanuit België hebben een agent en een sportdirecteur me gebeld, vanuit Argentinië heb ik ook gesprekken gehad met twee clubs, maar het zijn alleen informele dialogen geweest en absoluut niets concreets”, zegt Daniel Azcarate, de vertegenwoordiger van Benedetti aan Archyde. Over welke Belgische club het ging wilde Azcarate niet zeggen.