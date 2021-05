Hazard over zijn blessures en paraatheid voor het EK: "Dat ik geen 100 procent hoef te zijn? Ik wil liever niet spelen met pijntjes"

Eden Hazard is na bijna twee volle jaren terug bij de Rode Duivels. De kapitein van de nationale ploeg is wel nog niet op volle sterkte, maar "hoopt tegen de eerste match fysiek in orde te zijn".

Hazard gaf meer uitleg over zijn moeilijke twee jaren bij Real Madrid en zijn afwezigheid bij de nationale ploeg. "Als ik er een naam wil op plakken zou ik zeggen 'een ongelukkig seizoen'. Ik heb in mijn carrière bijna nooit blessures gehad, maar het laatste anderhalf jaar waren het er veel. Ik kon altijd veel wedstrijden op rij spelen en dan ben ik op mijn best. Dat heb ik nu ook nodig. Ik moet matchen kunnen spelen om volledig top te zijn. Maar ik voel me momenteel wel beter fysiek gezien."

"Momenteel ben ik natuurlijk niet 100 procent, maar ik ga proberen in vorm te zijn voor de eerste match. Ik ga bekijken met de medische staf wat de beste oplossing is, want ik heb nog wat last van mijn dij. Misschien moet ik nog individueel trainen."

Ik heb wedstrijden nodig, maar het gaat goed

Is er een andere rol weggelegd voor hem? Invallen of pas in een latere fase betrokken worden in de wedstrijden? Roberto Martinez beweerde dat Hazard niet 100 procent moet zijn om een invloed te hebben. "(grijnst) Mogelijk, maar ik kan meer bijbrengen aan 100 procent natuurlijk. Ik zou niet graag op het veld staan met pijntjes. Het is de keuze van de coach, maar we zullen zien in die eerste match."

Hazard zijn enkel gaf al veel problemen. Er zit immers nog een plaatje in, waarvan eerst gedacht werd dat het operatief verwijderd moest worden. "Het was mijn keuze om me niet te laten opereren. Maar ik heb in samenspraak met de club een beslissing genomen. Mijn enkel zou er kwetsbaarder door geworden zijn. En ik speelde twee jaar bij Chelsea zonder blessures met dat plaatje."