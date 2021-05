Bale en Wales zijn klaar voor het EK: "Ik zal er zijn voor de jonge spelers"

Het Europees kampioenschap start binnen een kleine twee weken. De Rode Duivels zijn er bijna klaar voor, maar ook de andere ploegen raken klaar. Zo ook Wales, die ons land in de vorige editie van het EK uitschakelden. Topspeler van Wales, Gareth Bale, heeft er alvast zin in en blikte vooruit.

“Op een bepaald moment zullen we de jonge spelers advies moeten geven, en onze ervaring tot hun beschikking stellen. Als die tijd komt, zal ik er zijn voor de jongere spelers”, begint Gareth Bale in een interview met Sky Sports.

Ook vindt Bale de huidige omstandigheden waaronder het EK zal doorgaan jammer. “Natuurkijk gaan we de fans in het stadion missen. Maar door alle media weet je wel hoe het er in eigen land aan toe gaat. Het is jammer dat er geen supporters in het stadion mogen zijn, maar we weten dat we in Wales zelf wel enorm gesteund zullen worden”, aldus de Welshman.