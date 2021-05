Het seizoen doorgelicht: KV Mechelen van degradatiestrijd naar strijd om Europees voetbal met beste spel in decennia

De competitie zit er nu helemaal op, de prijzen zijn uitgedeeld en de clubs weten waar ze aan toe zijn volgend seizoen. Wij maakten de analyse van ieders seizoen op basis van de verwachtingen en waar ze uit kwamen. Vandaag: KV Mechelen.

Verwachting voor het seizoen

Na een knappe zesde plaats in het weliswaar niet helemaal uitgespeelde seizoen 2019-2020 diende KV Mechelen te bevestigen en het was toch zeer de vraag of dat ging lukken. Zeker na een voorbereiding waarin er niet alleen geen enkele keer gewonnen werd, maar ook geen enkele keer gescoord. De competitie werd dus aangevat met toch wat twijfels.

De realiteit

Hoewel er natuurlijk ook mindere wedstrijden bij waren - bij zeges in het tweede deel van het kampioenschap lag het niveau soms minder hoog dan bij verliespartijen uit het begin van het seizoen - legde KV Mechelen vaak fraai combinatievoetbal op de mat. Van achteruit trachtte het verzorgd voetbal te brengen, met duidelijke patronen, het ging uit van eigen sterkte en was veel dominanter dan het vorige seizoen.

Vrancken haalde aan dat dit het beste voetbal was sinds zijn komst naar KVM. En onder zijn leiding werd eerder al de beker gewonnen en het beste resultaat in een competitie neergezet sinds '93. Er mag dus gewag gemaakt worden van het beste voetbal vanwege KVM in jaren. Toch leverde dat niet meteen rendement op. De eerste maanden van het seizoen was er een groot gebrek aan efficiëntie in beide zestienmeters.

Kansen missen, individuele fouten maken, zichzelf in de voet schieten door rode kaarten te pakken: het deed KV Mechelen onderaan belanden. De spelersgroep leek er ook lang niet van te leren. Na opeenvolgende thuisnederlagen tegen Waasland-Beveren (2-3) en Club Brugge (0-3) zag het er heel somber uit. In de matchen hierna kwam het tot een kentering: KV ging in Leuven winnen en haalde het thuis van Moeskroen.

Een belangrijke 6 op 6 nog voor Nieuwjaar en in 2021 werd de lijn doorgetrokken: KV Mechelen begon aan een straffe reeks en dook op de slotspeeldag met een ruime zege in Kortrijk nog de top acht in. Het presteerde ook nog eens sterk in play-off 2, waardoor het zelfs op koers lag voor Europees voetbal. Het Europese ticket werd misgelopen door in de laatste match nipt met 1-2 te verliezen van rechtstreeks concurrent AA Gent.

De toekomst

Niet vergeten dat het naast het veld ook weer een onrustig seizoen was in Mechelen, met hoofdaandeelhouder Penninckx die zelfs een tijd in de gevangenis zat. Onderhandelingen zijn aan de gang om zijn percentage aan aandelen te doen afnemen. Die tot een goed einde brengen is wellicht het belangrijkste voor de toekomst van de club.

Sportief wordt het moeilijk om nog beter te doen, want dan zou er effectief Europees voetbal gehaald moeten worden. Gezien de beschikbare middelen is dat wellicht te hoog gegrepen. Malinwa kan wel verder bouwen op het sterke tweede deel van het seizoen. Volgend seizoen streven naar diezelfde kwaliteit, met de supporters opnieuw in het stadion, kan wel een nieuwe aangename campagne opleveren.