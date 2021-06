Kevin De Bruyne speler van het jaar in Engeland? Dit is de concurrentie...

Vorig seizoen werd de Rode Duivel ook al uitgeroepen tot speler van het seizoen in de Premier League, en De Bruyne zou nu de prijs dus zomaar voor een tweede keer op rij kunnen winnen. De Belgische middenvelder moest dit seizoen echter wel enkele wedstrijden missen door blessures, maar kwam toch aan 25 wedstrijden, hij scoorde daarin zes keer en gaf 12 assists.

De anderen die genomineerd zijn voor speler van het seizoen zijn Ruben Dias (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Bruno Fernandes (Manchester United), Harry Kane (Tottenham), Mason Mount (Chelsea), Mohamed Salah (Liverpool) en Tomáš Souček (West Ham). Afwachten nu wie er binnenkort de prijs van speler van het seizoen in de Premier League wint.

