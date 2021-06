Bondscoach overtuigd: "EK zal bepalen waar Eden Hazard volgend seizoen speelt"

Bondscoach Roberto Martinez blijft erin geloven dat Eden Hazard kan schitteren op het EK en zo ook zijn toekomst veilig zal stellen.

Dat Eden Hazard niet op het veld stond is voor de bondscoach geen issue. “Ik beoordeel nooit een speler op het aantal speelminuten”, zegt de bondscoach aan HLN. “Ik beoordeel op het rendement in de minuten die de speler afwerkt. In het kwartier dat hij speelde tegen Sevilla kon Eden scoren. Je hebt voetballers die telkens negentig minuten spelen maar niets bijbrengen en je hebt spelers die het verschil maken in twintig minuten.”

De kritiek die Eden Hazard kreeg, heeft hem volgens Martinez niet geraakt. “Kunnen we even kalm blijven? Door wat met Eden gebeurde, sprak niemand nog over hoe Chelsea beter was dan Real Madrid. In plaats daarvan werden zondebokken gezocht. Dat gebeurt nu eenmaal in zo’n grote club. Eden is niet geraakt door de harde kritiek in de pers. Hij heeft té veel gevochten om succes te kunnen hebben bij Real Madrid, het is zijn droomclub.”

Of Eden Hazard nog een toekomst heeft bij Real Madrid zal op het EK beslist worden, meent de bondscoach. “Veel spelers in zijn plaats waren allang tenonder gegaan aan de druk van pers en fans. Eden wil nog steeds het verschil maken voor Real. Het wordt moeilijk maar niet onmogelijk. Ik ken de geschiedenis van Madrid. De lijst met buitenlandse spelers van wie verwacht werd om het verschil te maken maar die de strijd met de hoge eisen van de fans hebben verloren, is lang, zeer lang. Ik zie het zo: het EK kan Eden helpen om Real Madrid te overtuigen dat hij nog steeds de juiste man op de juiste plaats is. Ik ben daar zeker van.”