Ancelotti gelooft in Hazard: "Het is een topspeler die veel ambitie toont!"

Daags na zijn aanstelling in Madrid stond nieuwbakken Real-coach Carlo Ancelotti de pers te woord in een persconferentie. Daar ging het, uiteraard, ook over Eden Hazard.

Met Carlo Ancelotti trok Real Madrid een oude bekende aan als coach. Net zoals ze dat met Zinedine Zidane deden nadat het in 2018-2019 niet zo goed ging bij De Koninklijke.

Ancelotti stond van 2013 tot 2015 al eens aan het roer van Real Madrid en won er de Champions League mee. Die gloriedagen willen ze terug in Madrid, en snel.

Na het vertrek van Ronaldo lijkt het allemaal wat minder bij Real maar Ancelotti gelooft in zijn kern. "We hebben veel kwaliteit en goede, jonge spelers. We willen alleszins offensief en spectaculair voetballen", verzekert hij de fans.

Hazard

Eden Hazard werd langs de grote poort binnengehaald bij Real, dat 100 miljoen voor hem betaalde aan Chelsea. Maar veel heeft de Rode Duivel nog niet kunnen laten zien en hier en daar wordt beweerd dat hij zou mogen vertrekken deze zomer.

Ancelotti gelooft echter nog in de Belg. "Hij heeft zijn potentieel hier nog niet vervuld. Het is een topspeler die het wat lastig heeft gehad het afgelopen jaar. Maar ik geloof in hem, hij is enorm gemotiveerd om alles eruit te halen", weet de trainer.