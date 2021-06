Grieks bondscoach bereidt zich voor op wedstrijd tegen Rode Duivels: "Heel jammer dat De Bruyne of Hazard er niet bij zijn"

Geen lastige, typisch Griekse naam als bondscoach van Griekenland. Wel de Nederlander John van't Schip, die heel veel respect toont voor de Rode Duivels, zijn tegenstander donderdag.

Griekenland heeft de voorbije 20 jaar al heel wat pieken en dalen gekend op voetballend vlak. In 2004 wonnen ze tegen alle verwachtingen in het EK, maar in een iets minder ver verleden werd er nog gelijkgespeeld tegen Liechtenstein en verloren tegen de Faröer. Grieks bondscoach van't Schip is dan ook op zijn hoede voor de Rode Duivels.

Ondanks de afwezigheid van De Bruyne en Hazard, denkt van't Schip dat het een heel lastige klus zal worden voor zijn speler. "Het is jammer dat ze er niet bij zijn, je wil altijd tegen de beste spelers spelen. Maar ik heb de lijst eens bekeken en Roberto Martinez heeft nog genoeg keuzes", klinkt het bij de Nederlander.

Met wat minder ritme afzakken naar een EK, zoals Eden Hazard, hoeft volgens van't Schip geen probleem te zijn. "Nederland werd in 1988 Europees kampioen met Van Basten als beste speler, maar hij had tijdens het seizoen niet veel gespeeld", herinnert hij zich.

De Grieken hebben alleszins hun reputatie als stugge tegenstander teruggevonden. Eerder dit seizoen speelden ze nog 1-1 gelijk op het veld van Spanje. Zondag speelt Griekenland ook nog tegen Noorwegen.