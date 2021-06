Martinez over spelers die vaccin niet namen: "We blazen dit helemaal uit proportie"

Er is sinds deze morgen heel wat te doen over de vaccinatiegraad bij de Rode Duivels. Maar liefst de helft van de spelers zouden niet gevaccineerd zijn. Bij de KBVB en de sportieve staf doen ze dat af als randgeval.

Roberto Martinez reageerde kalm op de heisa. "Ik wil de federale regering en de premier bedanken om de Rode Duivels een zo veilig mogelijke bubbel te helpen creëren. Iedereen binnen het kamp is het er over eens dat iedereen zo snel mogelijk gevaccineerd moet worden. Dat zal ook gebeuren, maar sommige spelers zullen hun prik direct na het toernooi krijgen."

De KBVB overlegde met virologen over de individuele dossiers. Vaccinoloog Pierre Van Damme gaf ook zijn expertise mee. "We blazen dit verhaal uit proportie. Sommigen werden nu al gevaccineerd. Sommigen worden later gevaccineerd. Omdat ze het virus hadden en antilichamen hebben. Of omdat ze al gevaccineerd waren. Om medische redenen kan ik daar niet meer over kwijt."

Een deel van de Rode Duivels heeft inderdaad antistoffen en hoefde niet meteen gevaccineerd worden. Het gaat om één of twee spelers die weigerden omdat ze vreesden ziek te worden naar aanloop van het toernooi. "De bubbel is zo veilig als hij maar kan zijn. Deze discussie gaat eigenlijk over niets."