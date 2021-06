OFFICIEEL: Na Agüero en Garcia haalt FC Barcelona al derde aanwinst in drie dagen binnen

Het zijn drukke dagen voor FC Barcelona, dat onlangs reeds de komst van Agüero en Garcia aankondigde. Beide spelers komen transfervrij over van Manchester City. Via een opvallende constructie weet Barça ook al een derde nieuwkomer te strikken.

De Braziliaanse rechtsachter Emerson gaat komend seizoen ook voor Barcelona voetballen. In zijn thuisland speelde Emerson voor Ponte Preta en Atlético Mineiro. Die laatste club ontving van zowel Barcelona als Betis in 2019 een bedrag van zes miljoen euro.

De afspraak was dat Emerson in de vorm van een uitleenbeurt tot 2021 bij Real Betis zou voetballen, waarna Barcelona dan de kans kreeg om ook de rest van de transferrechten over te nemen. Bij Barcelona hebben ze nu beslist om dit effectief te doen.

Waardoor de 22-jarige Zuid-Amerikaan het komende seizoen dus verhuist naar de blaugrana. Daar ligt de jongeman uit São Paulo nu onder contract tot 2024.