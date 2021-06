Onderhandelingen tussen Conté en Tottenham aan de gang maar wisselende geluiden over hoe die lopen

Diverse media melden dat onderhandelingen aan de gang zijn tussen Tottenham Hotspur en Antonio Conte. Sterker nog, volgens transferextpert Fabrizio Romano zijn de besprekingen in een vergevorderde fase. Naast het salaris van Conte zouden ook de duur van zijn contract en nieuwe versterkingen besproken worden, net als de mogelijke aanstelling van Paratici als nieuwe Director of Football.

⚪️ #THFC Antonio Conte in advanced talks with Tottenham board about...



- Long term contract.

- Project, salary, new signings.

- Former Juventus Paratici as new director of football.

- Official bid made to Paratici but he’ll decide soon.

- Conte has never been close to join Real.