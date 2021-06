OFFICIEEL: Wolfsburg haalt Nederlander in huis die Casteels en Vranckx volgend seizoen gaat coachen

De voorbije dagen werd al duidelijk wie de nieuwe trainer zou worden van Wolfsburg, en van Casteels en Vranckx dus ook. Het is nu ook officieel. Wolfsburg heeft de komst van Mark van Bommel aangekondigd. Voor de Nederlander zijn eerste uitdaging als trainer sinds zijn vertrek bij PSV.

PSV was uiteraard ook de club waar de voormalige middenvelder tijdens zijn spelerscarrière twee schitterende periodes beleefde. Met ook passages bij Europese topclubs als Bayern, Barcelona en Milan was dat overigens een zeer impostante spelersloopbaan.

Als clubtrainer zette Van Bommel ook bij PSV zijn eerste stappen in juni 2018. In december 2019 werd hij door de Eindhovense club op straat gezet. Sindsdien zat Van Bommel zonder ploeg, maar nu krijgt hij dus een mooie kans bij de nummer 4 uit het afgelopen seizoen in Duitsland.

Twee Belgische spelers krijgt hij onder zijn hoede: doelman Koen Casteels, die een bijzonder sterk seizoen achter de rug heeft. En ook Aster Vranckx, die overkomt van KV Mechelen. Van Bommel tekende in Wolfsburg een contract tot 2023 en volgt Oliver Glasner op.