De vader van Sergio Agüero haalt uit naar Pep Guardiola

De vader van Sergio Agüero heeft keihard uitgehaald naar Pep Guardiola. De manager van Manchester City was zeer geëmotioneerd toen de aanvaller vertrok naar FC Barcelona.

Leonel El Castillo beschuldigd de trainer van het faken van zijn emoties. "Ik geloof zijn tranen niet", aldus Castillo tegenover TyC Sports. "Voor mijn gevoel heeft hij Kun nooit gemogen. Hij wil altijd de belangrijkste man zijn op het veld in plaats van zijn spelers. Ik heb twijfels bij zijn geloofwaardigheid. Hij wil de hoofdrolspeler zijn, dat is bij alle teams zo geweest waar hij trainer was."



"Er is altijd wat te doen met Guardiola", vervolgt Castillo. "Laat ik vooropstellen dat hij een geweldige coach is, maar hij kan van de ene op de andere dag omslaan. Je weet bij hem nooit of je verzekerd bent van een basisplaats, dat kan elke dag veranderen. Agüero had de kans om bij City te blijven, maar dat was op deze manier onmogelijk."