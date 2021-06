Fan van Manchester City krijgt levenslang stadionverbod na racisme tegen United-spelers

De Manchester City-fan in kwestie is de 42-jarige Anthony Burke. Burke maakte in december 2019, toen City thuis speelde tegen stadsrivaal Manchester United, racistische gebaren naar United-speler en moet nu dus de gevolgen dragen.

De 42-jarige City-fan verscheen recent voor de rechtbank en kent zijn straf: een driejarig stadionverbod en een boete. Manchester City zelf schorste de fan echter levenslang, dat meldt Sky Sports. Een sterke boodschap van Manchester City dat racisme niet thuishoort in onze maatschappij.

