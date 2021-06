Baas Manchester City niet tevreden over seizoen: "De Competitie alleen winnen, is niet genoeg"

De voorzitter van Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, is namelijk niet tevreden met de resultaten van de manschappen van Pep Guardiola. Al Mubarak wil met City het hoogste van het hoogste bereiken, en dat is de Champions League winnen. De Arabier wil daarvoor zelfs nog extra versterking halen voor volgend seizoen.

“Het is tijd om een sterke boodschap te sturen: we zijn niet tevreden met alleen de competitie te winnen. Er zal volgend seizoen kwaliteit geïnjecteerd worden op een paar sleutelposities om volgend seizoen beter te doen”, aldus Khaldoon Al Mubarak, de voorzitter van Manchester City.

Man City's chairman has promised to give Pep Guardiola the money he needs to make Man City UCL winners šŸ¤‘ pic.twitter.com/Hp6gQyo48w