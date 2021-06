OFFICIEEL: Brighton & Hove Albion FC neemt afscheid van ex-aanvaller van Club Brugge

Na vier seizoenen bij Brighton, loopt het avontuur van Jose Izquierdo bij de Engelse club ten einde. De Colombiaan zal zijn contract bij de Seagulls niet verlengen.

Jose Izquierdo is opnieuw een vrije speler. Brighton heeft bevestigd dat zij het contract van hun nummer 19, dat over een paar dagen afloopt, niet zullen verlengen. De Seagulls maakten het nieuws bekend via een officiële verklaring die vrijdagmiddag op sociale media werd geplaatst. De Colombiaanse vleugelspeler kan nu transfervrij naar een andere club trekken.

De Colombiaan heeft een verleden in de Jupiler Pro league, want tussen 2014 en 2017 kwam hij 117 keer in actie voor Club Brugge. Daarna vertrok hij voor bijna 15 miljoen euro naar Engeland. De 28-jarige is nu op zoek naar een nieuwe uitdaging om zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Izquierdo kende door blessures een moeilijk seizoen. Hij speelde slechts 217 minuten in alle competities samen. In het verleden toonden enkele Belgische clubs interesse in Izquierdo, maar zijn salaris zou een probleem kunnen vormen. Zijn jaarsalaris wordt geschat op bijna 3 miljoen euro.