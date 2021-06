Voormalig doelman van Club Brugge is transfervrij op te halen

Ludovic Butelle verlaat Angers SCO en is transfervrij op te halen. De ondertussen al 38 jarige doelman kwam in een ver verleden nog voor Club Brugge uit.

Angers maakte bekend dat Ludovic Butelle geen nieuw contract krijgt. De 38-jarige doelman kan vrij op zoek naar een nieuwe ploeg. De Fransman speelde de afgelopen vier jaar voor de Franse club, maar afgelopen seizoen was hij er tweede doelman.



Butelle was actief bij Club Brugge van januari 2016 tot en met januari 2018. In totaal kwam hij 72 keer uit voor de Bruggelingen en werd in 2016 landskampioen. Butelle ging toen naar Angers SCO, waar hij voordien ook al voor uitkwam.