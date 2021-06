De grootste Duivels ontgoocheling van de laatste 20 jaar: "Vrij snel tot conclusie gekomen dat hoofdstuk diende afgesloten te worden"

Iedereen herinnert het zich nog wel: de nederlaag in 2016 tegen Wales, terwijl de weg naar de halve finale en finale leek open te liggen. De ontgoocheling was groot en het betekende meteen ook het einde van Marc Wilmots als bondscoach.

Achteraf was er veel frustratie, zeker bij sleutelspelers als Thibaut Courtois. Die verweet Wilmots dat er geen plan was tegen de tactiek van Wales. "Ik weet niet of er wel of geen plan was", aldus Chris Van Puyvelde, toenertijd technisch directeur bij de KBVB. "Ik keek gewoon naar die match en zag dat alles uit mekaar viel. Niemand had zo’n wending verwacht. Soms is het zo dat spelers moeten terugvallen op een aantal automatismen. Dat was niet het geval omdat we met een nieuwe verdediging speelden. De weerbaarheid was weg, de lijnen vielen uit mekaar, de ruimtes werden groter. Vroeg of laat word je dan afgeslacht."

"We konden niet terugvallen op leiderschap op het veld. We zijn daar afgedropen op een ongelofelijke manier. De euforie in België was voorbij - negativisme nam de bovenhand. En dan begon het werk voor mij. Ik wist dat er een serieus verslag moest komen. Ik sprak met een aantal mensen - niet met spelers, dat vind ik gevaarlijk - en ik ben vrij snel tot de conclusie gekomen dat er een hoofdstuk zou worden afgesloten. Ik voelde bepaalde frustraties en dat is nooit goed."