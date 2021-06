PSG wil Georginio Wijnaldum wegkapen voor de neus van Barcelona

Georginio Wijnaldum is bijna rond met Barcelona maar nu komt PSG op de proppen met een enorm goed aanbod.

Georginio Wijnaldum kan acht miljoen euro per jaar verdienen bij Paris Saint-Germain, zo meldt El Chiringuito zaterdag. PSG wil de middenvelder voor drie jaar vastleggen en doet daarmee hetzelfde aanbod als Barcelona, maar het geboden salaris is 'bijna het dubbele' in Parijs. Een beslissing van Wijnaldum wordt volgende week verwacht.

Volgens de berichtgeving van het voetbalprogramma uit Spanje gaat de 'sportieve voorkeur' van Wijnaldum uit naar Barcelona. Hij ziet een hereniging met Ronald Koeman, zijn voormalig bondscoach bij het Nederlands elftal, als een groot voordeel ten opzichte van een overstap naar PSG. De samenwerking met Koeman biedt perspectief op een periode met veel speelminuten in de aanloop naar het WK van 2022. Bovendien zou Wijnaldum kunnen samenwerken met Frenkie de Jong en vermoedelijk ook met Memphis Depay.