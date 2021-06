Vandereycken ziet Martinez nog met verrassing komen: "Hij zei dat hij belangrijk zou worden, dan heeft hij toch iets voor ogen?"

Nog één van de posities in de nationale ploeg die niet definitief zijn ingevuld: die van de linkse wingback. Donderdag stond daar Thorgan Hazard, maar ex-bondscoach René Vandereycken denkt dat Roberto Martinez nog iemand anders in gedachten heeft.

Thorgan scoorde en deed het niet slecht tegen Griekenland. “Die is ook niet defensief ingesteld, hè. Dan komt in mijn ogen zeker nog iemand anders in aanmerking die erg belangrijk zal zijn", zegt Vandereycken in Het Nieuwsblad.

En dat zou toch een verrassing zijn voor velen. "Chadli. Chadli zal een heel belangrijke rol spelen, zei Martinez bij de bekendmaking van de selectie. Dan moet hij toch iets voor ogen hebben. Ik zie Chadli op dit ogenblik op geen enkele positie als nummer één. En ik zie niet direct op welke positie als nummer twee. Als Chadli nu tien minuten meespeelt tijdens heel dat EK, gaat Martinez daar ook op gepakt worden achteraf.”