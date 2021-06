Ronald de Boer verdedigt broer en bondscoach: "Het is toch een héél aantrekkelijk systeem?"

In Nederland wordt er al voor het EK veel gesproken over het systeem dat Frank de Boer uittestte met vijf verdedigers. Dat is volgens veel analisten en fans on-Nederlands. Analist Ronald de Boer vindt dat overdreven.

“Johan Cruijff zou zich omdraaien in zijn graf. Maar dat zou hij bij het spel van Barcelona onder Ronald Koeman ook doen. Terwijl het tóch een heel aantrekkelijk systeem is”, zegt hij in De Telegraaf. “Het gaat erom hoe je het invult.” De Boer vindt dat er moet worden afgestapt van het klassieke 4-3-3-systeem. “Als je twee heel goede tegenstanders tegenover je hebt, is het handig om iemand tussen je twee centrale verdedigers te zetten. Dan heb je altijd zekerheid en je speelt evengoed aanvallend."