Terugkeer van Thierry Henry in dug-out van Rode Duivels laat nog even op zich wachten

Het terughalen van Thierry Henry als assistent-coach bij de Rode Duivels werd met alleen maar positieve geluiden onthaald. Zijn expertise moet tijdens het toernooi van goudwaarde zijn. Voorlopig is er van Henry echter nog geen spoor in de groep.

Het Nieuwsblad weet dat de hereniging tussen de Rode Duivels en Thierry Henry pas voor volgende week is. De oefenwedstrijden tegen Griekenland en Kroatië mocht de gewezen Franse aanvaller overslaan. Ook zondagavond, bij het bezoek van Kroatië aan de Heizel, zal Henry dus nog niet in de dug-out zitten.

Vooral tijdens toernooi van belang

Roberto Martinez haalde hem terug naar de nationale ploeg na een mislukte passage bij Monaco en nadat Henry zelf opstapte bij Montreal. Vooral tijdens het toernooi moet Henry de spelers met raad en daad bijstaan. In de vriendschappelijke interlands in aanloop naar het EK is zijn aanwezigheid dus niet vereist.

Thierry Henry zal dus volgende week aansluiten. Net als Kevin De Bruyne, die zich dan ook pas bij de spelersgroep zal voegen.