UEFA baas, Aleksander Ceferin, haalde nogmaals snoeihard uit naar Andrea Angelli over de Super League

Aleksander Ceferin haalde in een gesprek hard uit naar de Andrea Angelli. Tussen die twee gaat het nooit meer goedkomen.

We zijn inmiddels zo'n anderhalve maand verder, maar de woede bij Aleksander Ceferin over de Super League is nog altijd niet gezakt. De voorzitter van de UEFA heeft wederom uitgehaald naar Andrea Agnelli.

In gesprek met het Franse medium So Foot stelt Ceferin zaterdag dat hij Agnelli als de belangrijkste initiator achter het 'verraad' ziet. 'Bij hem is het persoonlijk. Die man bestaat in mijn ogen niet langer. Ik dacht dat we vrienden waren, maar hij loog tot op het laatste moment recht in mijn gezicht door me te verzekeren dat er geen reden was om me zorgen te maken. Terwijl hij de dag daarvoor alle documenten had getekend voor de Super League.'

Bang dat er een nieuwe poging komt, is Ceferin niet. 'Ik denk dat we de komende tien à vijftien jaar goed zitten, maar je weet het nooit.'