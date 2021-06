Beerschot weet al waar het versterking gaat halen: "Dat past in onze transferpolitiek"

Beerschot begint maandag al aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Met Peter Maes en normaal gezien ook Will Still, die als assistent zal fungeren. Maar nog zonder versterkingen, want buiten de Kroaat Krekovic is het windstil op dat vlak.

Ook voorzitter Francis Vrancken weet dat er nog versterking moet aangetrokken worden. “We beseffen dat er nog kwaliteit bij moet komen. En geloof me: in elke linie, op de doelmannen na, zullen we ons versterken. De komende dagen en weken hopen we enkele nieuwe spelers voor te stellen. Jan Van Winckel en Sander Van Praet zijn daar dag en nacht mee bezig", zegt hij in GvA. Zusterclubs Sheffield United en Châteauroux kunnen daar een belangrijke rol in spelen. “Dat past inderdaad in onze transferpolitiek. In principe worden er deze zomer enkele spelers uitgewisseld, maar ik kan daar nog geen namen op plakken”