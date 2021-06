Nederland imponeert opnieuw niet maar wint wel, ook zeges voor Engeland en Denemarken

Niet enkel de Rode Duivels oefenen nog eens in aanloop naar het EK. Zowel Nederland, Engeland als Denemarken sloten een thuiswedstrijd af met winst. In Nederland is het laatste woord over de 5-3-2-formatie wel nog niet gezegd.

Nederland - Georgië 3-0

Oranje kon in zijn vorige interland met moeite een gehavend Schots elftal bedwingen. Wat extra vertrouwen opdoen tegen het bescheiden Georgië was zeker geen overbodige luxe. Het werd ook al snel 1-0 in Enschede. Belgische ref Erik Lambrechts floot voor een fout op Dumfries, Depay zette de elfmeter om. Voor het overige maakte Nederland wel weer een onzeker indruk en was Georgië toch enkele keren gevaarlijk.

Dat was wel minder in de tweede helft. Tien minuten na de pauze zaten onze noorderburen ook op rozen na een uithaal van Weghorst: zijn eerste doelpunt in het shirt van Oranje. Gravenberch realiseerde in het slotkwartier hetzelfde na het benutten van de herneming na een schot van sterkhouder Depay. Zo werd het 3-0, cijfers waar ze over de grens dan toch nog tevreden mee kunnen zijn.

Engeland - Roemenië 1-0

Engeland moest tegen Roemenië driekwart wedstrijd op zoek blijven gaan naar een doelpunt, nadat het een paar keer het doelhout raakte. Van op de stip lukte het dan wel: Rashford zorgde voor 1-0. Toen Chiriches een stevige beuk uitdeelde, ging de bal opnieuw op de stip. Henderson miste echter, maar Engeland liet de overwinning niet meer uit handen glippen.

Denemarken - Bosnië&Herzegovina 2-0

Vanuit Belgische hoek was vooral de match van Denemarken interessant, want de Denen komen we tegen in de groepsfase van het EK. Onlangs hielden ze Duitsland nog op een gelijkspel. Deze keer proefden ze van de zege tegen Bosnië&Herzegovina. Het werd 2-0 dankzij doelpunten van Braithwaite en Cornelius, al was het spelpeil nu niet meteen begeesterend.