Niklas Dorsch komt met geweldige reactie na winst EK U21: "De verantwoordelijken zijn morgen verantwoordelijk om mij naar het vliegtuig te brengen"

De beloften van Duitsland hebben gisteren het EK U21 op hun naam kunnen zetten. De jonge Duitsers, met onder meer Dorsch en Nmecha in de basis, haalden het met 1-0 van de beloften van Portugal.

Lukas Nmecha (Anderlecht) en Niklas Dorsch (KAA Gent) kunnen terugkijken op een uitstekende finale. Zo was Dorsch de motor op het middenveld van de Duitsers, terwijl Nmecha voor het enige doelpunt van de avond zorgde.

Dorsch was na de overwinning ook niet meteen van plan om te gaan slapen. Hij gaf een geweldig interview bij Pro7. "Wat we hier hebben gepresteerd, is ongelooflijk. Het zal ook op die manier gevierd worden. Morgen zijn de verantwoordelijken verantwoordelijk om mij naar het vliegtuig te brengen", aldus de middenvelder van de Buffalo's.