Martinez kadert Spaanse heisa rond Hazard na uitschakeling Real Madrid: "Die Engelse manier van doen kan niet verder afstaan van de Spaanse voetbalcultuur"

Eden Hazard kan weer ademhalen. Bij de Rode Duivels kan de aanvoerder de Madrileense heisa laten voor wat het is. Roberto Martinez kan als geen ander de laatste kritiek op zijn speler inschatten.

We hebben het dan over de lachende en dollende Eden Hazard nadat Real Madrid door Chelsea FC uit de Champions League werd geknikkerd. Volgens de Spaanse kranten had de Rode Duivel simpelweg geen toekomst meer bij De Koninklijke.

Volgens Roberto Martinez zal alles koelen zonder blazen. En al zeker als Hazard zich kan tonen op het EK. “Het gaat hier eigenlijk om een culturele clash”, aldus de bondscoach in Het Laatste Nieuws. “In het Britse voetbal worden spelertjes al op jonge leeftijd aangeleerd dat je na afloop respect moet tonen tegenover de tegenstander. Ongeacht winst of verlies. Dat is de derde helft, hé.”

© photonews

“Je gaat een hand geven en doet een praatje met de tegenstander”, aldus de Spanjaard die het Engelse Everton FC onder zijn hoede had. “Eden voetbalde acht jaar in de Premier League. Hij kent die traditie. Ook Thibaut Courtois stond na afloop met de spelers van Chelsea te babbelen, maar hij toonde geen emotie. Die Engelse manier van doen kan niet verder afstaan van de Spaanse voetbalcultuur.”

Bij Real Madrid verliest je nooit zomaar, hé

“Verliezen staat in Spanje gelijk met direct naar binnen gaan en het drama van de nederlaag in de eigen kleedkamer verwerken. Eden maakte de fout door Spanje de perceptie te geven dat hij stond te lachen na een nederlaag. Bij Real Madrid verliest je nooit zomaar, hé. Het is van buitenaf heel moeilijk te begrijpen hoe winst en verlies in zo’n club een invloed heeft op miljoenen mensen. Het bepaalt hoe mensen naar hun werk gaan, het bepaalt politieke beslissingen,...”

Dus Eden, gewoon afdruipen na een nederlaag...