Kan Union zich redden in 1A? "Veel ploegen krijgen een moeilijk seizoen"

Union speelt volgend seizoen in de Jupiler Pro League. CEO Philippe Bormans kijkt enorm uit naar het seizoen van zijn club.

In 2018 ruilde Philippe Bormans, afkomstig van Sint-Truiden, STVV in voor Union. Hij slaagde erin om de club opnieuw in 1A te krijgen. Op een directe retour naar 1B zitten ze bij Union niet te wachten. “Met drie dalers verwacht ik voor veel ploegen een moeilijk seizoen”, zegt Bormans aan HBVL. “We willen vooral niet te hoog van de toren blazen. Ik ben er wel van overtuigd dat onze groep sterk genoeg is om een zorgeloos seizoen mee te maken.”

De transferhonger is nog niet gestild bij Union. “We hebben al drie transfers kunnen doen die voor ons prioritair waren. Dat is positief, maar we willen nog verder versterken en tegelijk de kern klein houden. Idealiter gebeurt dat nog voor de competitiestart. De ervaring leert echter dat dat praktisch onmogelijk is door het domino-effect op de transfermarkt dat vaak laat op gang komt.”

Over de transfers is Bormans duidelijk. “Wij werken veel met data, maar het is niet zo dat een machine ons aanwijst welke spelers we moeten kopen. Het geeft ons een eerste, ruwe beeld. Daarna doen we zelf ons huiswerk en screenen we het karakter, de persoonlijke situatie van de speler, enzovoort. Daar speelt Chris O’Loughlin een belangrijke rol in.”