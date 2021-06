Opdoffer voor Nederland: Man United-speler geraakt niet tijdig fit en moet alsnog afhaken voor EK

Een tegenvaller voor Nederland in de aanloop naar het EK. Bondscoach De Boer hoopte op Man United-speler Donny van de Beek beroep te kunnen doen. Dat blijkt niet het geval te zijn door een blessure. Door zijn naam mag dus een streep voor het EK.

Geen EK dus voor Donny van de Beek, de middenvelder die opgeleid werd door Ajax en na enkele succesvolle jaren in Amsterdam sinds 2020 speler van Manchester United is. Van de Beek kampt met een blessure en zal dus geen deel kunnen uitmaken van de definitieve Nederlandse selectie.

Van de Beek droeg al negentien keer het shirt van Oranje. De teller zal de komende weken dus op negentien interlands blijven staan. De laatste keer dat hij in actie kwam voor de Nederlandse nationale ploeg was in maart tegen voetbaldwerg Gibraltar.

Geen vervanger

De Boer heeft de mogelijkheid om een vervanger op te roepen voor Van de Beek, maar gaat daar niet op in. De Nederlandse selectie blijft dus bestaan uit de spelers die ook al beschikbaar waren voor de twee recente oefeninterlands.