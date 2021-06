'Agüero levert maar liefst zeventien miljoen euro (!) in om voor Barça te voetballen'

Sergio Agüero gaat zijn doelpunten scoren in het shirt van FC Barcelona. De Catalaanse grootmacht heeft op die manier niet alleen dé troef in handen om Lionel Messi te houden. Ook op financieel vlak brengt de aanvaller een offer.

Sergio Agüero was één van de grootverdieners bij Manchester City met een jaarlijks loonbriefje van maar liefst 23 miljoen euro. El Mundo Deportivo weet dat hij in Camp Nou genoegen heeft met amper zes miljoen euro per jaar.

Al moet er wel bij worden gezegd dat dat verschil van zeventien miljoen euro kan worden dichtgefietst. Agüero heeft enkele stevige bonussen laten opnemen in zijn contract. Prijzen winnen staat gelijk aan cashen. Maar in dat geval zal Barça het zelf ook niet erg vinden.