Is dit hét plan van Manchester City met Nmecha? 'Aanvaller verlengt contract en wordt meteen voor twee seizoenen uitgeleend aan deze club'

Het transferdossier van Lukas Nmecha is niet alleen in Brussel, maar ook in Lissabon voorpaginanieuws. Ondertussen lekken er steeds meer details uit rond de plannen van Sporting CP.

Eerder deze week werd er in de Portugese kranten al gewag gemaakt van een transfer van Lukas Nmecha naar Sporting CP. Dat was voorbarig, maar de Portugese landskampioen wil de aanvaller wél naar het Iberisch schiereiland halen.

SIC Noticias weet dat Manchester City en Sporting CP in vergevorderde onderhandelingen zitten. Zo is het de bedoeling dat Nmecha zijn contract bij the Citizens zal verlengen, maar vervolgens voor twee seizoenen wordt uitgeleend aan de hoofdstedelingen uit Lissabon.

© photonews

Op die manier is er voor Manchester City géén risico dat Nmecha na volgend seizoen transfervrij zal vertrekken, terwijl de Duitse aanvaller de kans krijgt om zich in de Champions League te bewijzen.

En RSCA?

En waar zit RSC Anderlecht is dat verhaal? Het is inmiddels al duidelijk dat paars-wit de financiële middelen niet heeft om mee te gaan in een opbod. Vincent Kompany moet hopen dat de speler zelf voor een verlengd verblijf in Brussel kiest én City daarvan weet te overtuigen.